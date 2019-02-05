Kagawa şov devam ediyor

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, Beşiktaş’ta 2 idmana çıkmasının ardından önceki akşam görev yapmıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Antalyaspor’la deplasmanda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayıp 81. dakikada Adem Ljajic’in yerine oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli futbolcu, maça girmesinin ardından topla buluştuğu ilk anda yaptığı şık vuruşla golünü atmıştı. 17 saniyedeki şovunun ardından hız kesmeyen Japon futbolcu, 84’te de şık bir frikik golüyle 6-2’lik farklı galibiyete 2 gollük katkı sağlamıştı. Başaralı oyuncu, Antalya karşısındaki şovuna, dün de devam etti.

Bursa’ya karşı 11’de

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Bursaspor karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’da bu maçın hazırlıkları dün başlamıştı. Kara Kartal’ın yeni yıldızı Kagawa, dünkü idmanında yıldızı oldu. Bire bir pozisyonlarda takım arkadaşlarına zor anlar yaşatan Japon futbolcu, birbirinden şık çalımlarıyla alkış topladı. Başarılı oyuncu, ek olarak şut ve frikik idmanlarında da klasını konuşturup teknik direktör Şenol Güneş’i kendisine hayran bıraktı. Yıldız ismin, cumartesi günü oynanacak Bursaspor mücadelesine ilk 11’de çıkması bekleniyor.