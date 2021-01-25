Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Japon oyuncu Shinji Kagawa, Yunanistan temsilcisi PAOK yolunda. Borussia Dortmund ve Manchester United formaları ile adını tüm dünyaya duyuran Japon yıldız Kagawa, Beşiktaş macerasından sonra İspanya La Liga II takımı Zaragoza'ya transfer olmuş ama istediği performansı gösterememişti.

Yunan basınında yer alan habere göre Kagawa'ya 1,5 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi.



