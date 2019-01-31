Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 6-2'lik farklı skorla mağlup etti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da kadroya aldı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Japon futbolcu, 3 dakika içinde 2 gole imza attı.Peki, Kagawa kimdir? İşte detaylar...

Kagawa kimdir?

Profesyonel futbola ülkesindeki Cerezo Osaka takımında başlayan Shinji Kagawa'nın kariyerinde Bundesliga ve Premier Lig şampiyonlukları bulunuyor. İşte, Shinji Kagawa hakkında detaylar...

Shinji Kagawa 17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Miyagi Barcelona'da aldı.

17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. lig'e düştü. 2007-2009 yılları arası Japonya 2. Liginde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı.

2010'da Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı. Bundesliga'da ise 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde etkili oldu.

2012'de Manchester United ile anlaşmıştır. Premier League'de hat-trick yapan ilk Japon futbolcu olmuştur.2014'de 15 milyon Euro karşılığında eski kulübüne dönmüştür.

A millî takımla ilk maçını ise 24 Mayıs 2008'de hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne karşı oynamıştır.