Kagawa dünyayı basınını salladı

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa’nın Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta yaptığı şov, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Japonya’nın 2 milyon tiraja sahip günlük spor gazetesi Nikkansports, ‘Kagawa’dan iki dakikada iki gol. Türkiye’de herkesi şaşırtan açılış’ başlığıyla özel haber yayınladı. Haberde “82. dakikada bir deneme için oyuna girmişti ama iki şutla farkını ortaya koydu, kendini ispatladı” değerlendirmesine yer verildi. İngiltere’den Daily Mail, Manchester United’ın eski futbolcusu Kagawa için, “Kagawa ilk maçında, 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı’ başlığını kullandı.

'Alevler İçinde'

Almanya’dan Der Westen, ‘Kagawa Beşiktaş’ta çılgın bir başlangıç yaptı’ başlığıyla verdiği haberinde, “Transferinde son gününde Hannover yerine Beşiktaş’ı seçen Kagawa, Pazar günü çılgın bir başlangıç yaptı. Türkler açısından bakınca, şimdiden bu transferi yaptıklarına değdi gibi görülüyor” ifadeleri kullanıldı. İtalya’dan Tuttomercato, ‘Kagawa ilk maçında alevler içinde’ başlığını kullandı. Brezilya’nın ESPN kanalı, internet sitesinden, ‘Beşiktaş Antalyaspor’u, çaylak Kagawa’nın iki golüyle mağlup etti’ başlığıyla yayınladı.



