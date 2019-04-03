Kagawa demek, kar demek!

Beşiktaş’a devre arasında Alman ekibi Borussia Dortmund’dan kiralık olarak transfer edilen Shinji Kagawa, kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazandı. Siyah- Beyazlılar’ın dünyaca ünlü yıldızı, daha sezon bitmeden maliyetini karşılamayı başarıp, bir de üstüne kulübe para kazandırdı. Japon oyuncunun transferi sonrası Uzak Doğu’lu futbolseverlerin Beşiktaş’a olan ilgisi bir anda artmıştı. Bunu iyi değerlendiren Başkan Fikret Orman ve kurmayları, hemen Japonya üzerinden Uzak Doğu pazarına açıldı.

1 haftada tükendi

Dortmund’dan 1.2 milyon TL’ye 6 aylığına kiralanan Kagawa’nın aldığı ücret, yaklaşık 6.8 milyon TL. Toplamda 8 milyon TL’lik maliyeti olan Kagawa’nın, Japonya’ya gönderilen 3 bin adet forması, 620 TL fiyatla 1 haftada tükendi. Buradan 1 milyon 860 bin TL kazanıldı ve yeni forma siparişleri şimdiden verildi. Türkiye’de satışa çıkarılan 30 yaşındaki oyuncunun tişörtleri de 70 TL üzerinden 10 bin adet satıldı. Saha içine döndüğümüzde Kagawa, şu ana kadar Süper Lig’de 6 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Maçın kilidini çözmüştü

Japon forvet, ilk maçında 6-2’lik Antalya deplasmanında oyuna girdikten sonra 2 dakika içerisinde 2 gol birden atıp, maçı koparmış ve camiada pozitif bir havanın oluşmasını sağlamıştı. 3-3 sona eren Fenerbahçe derbisinde Burak’ın golünün asistini yaptı. 3-2 kazanılan Konyaspor sınavında ise maçı kazandıran golü filelere yollayan yıldız futbolcu, bu süreçteki 2 galibiyet (TTF’nin ligdeki galibiyet primi 2.6 milyon TL) ve 1 beraberlikle (TFF’nin ligdeki beraberlik primi 1.3 milyon TL) kulübün kasasına 6.5 milyon TL’nin girmesini sağladı. Yani 8 milyon TL’ye malolan tecrübeli oyuncu, hem bu parayı çıkardı hem de 1 milyon 60 bin TL üzerine de para kazandırdı.

Uzak Doğulular'a özel gezi projesi

Kagawa'nın Beşiktaş’a gelişinin ardından yönetim de bu işten para kazanmanın yollarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir süre önce Uzak Doğu’da temaslarda bulunan Başkan Fikret Orman, özellikle başta Japonlar olmak üzere diğer Uzak Doğu ülkelerindeki futbolseverleri Türkiye’ye getirmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, anlaşma yaptıkları tur şirketi üzerinden turistlere, içinde maç, idman, stat turu ve turistik yerlerin gezilmesinin de bulunduğu 1 haftalık bir paket hazırladı. Bu sayede hem gelir elde edilmesi hem de kulübün dünya pazarındaki yerinin büyümesi hedefleniyor.

Orhan Yıldırım