Kagawa: Çok mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 14'üncü dakikada Ljajic, 34'üncü dakikada Burak ve 90+3'üncü dakikada Kagawa attı. Konuk Atiker Konyaspor'un golleri ise 20'nci dakikada Ömer Ali ve 75'inci dakikada Fofana'dan geldi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'a Konyaspor maçında galibiyeti getiren golü kaydeden Kagawa önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Japon futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Çok mutluyum, burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta bir sakatlık geçirmiştim ve bu maçta oynamaya tam hazır değildim. Her maçta gol atmak isterim, son birkaç maçta atamadım. Evimizde atmak güzel oldu."

"Japon taraftarlar bana sürekli destek veriyor. Onlara teşekkür ederim. Ayrıca milli aradan önce bir maç daha var. Kazanmamız gerekiyor."