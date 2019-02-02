Kagawa Antalyaspor maçına hazır!

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’dan yarım dönemliğine kiraladığı Shinji Kagawa, Beşiktaş’la ilk idmanına dün çıktı. Japon süperstar, Kara Kartal’ın yarın Antalyaspor’la yapacağı maçın hazırlıklarına katıldı. Hazır bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’e, ‘Ben hazırım’ mesajı gönderdi. İdman eksiği bulunmayan başarılı futbolcunun hocası Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Antalya karşısında görev yapabilecek durumda olduğu kaydedildi. Dün lisansı da çıkarılan 10 numaranın, Antalya deplasmanında ikinci yarıda görev yapması bekleniyor.

‘Tanışmak için can atıyorum’

Beşiktaş’a transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp Borussia Dortmund taraftarlarına teşekkür eden Kagawa, Siyah-Beyazlı macerasıyla ilgili olarak da düşüncelerini paylaştı. Kagawa, “Selam arkadaşlar, Beşiktaş taraftarı ve üyeleri. Buraya güçlü bir irade ve motivasyonla geldim. Takıma destek olmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ateşli Beşiktaş taraftarı ile tanışmak için can atıyorum” ifadelerini kullandı.

Mahmutyazıcıoğlu: Kagawa’da opsiyon yok

Shinji Kagawa için ’Opsiyon var mı yok mu’ tartışmalarına Siyah- Beyazlı kulübün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklık getirdi. Mahmutyazıcıoğlu, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Dortmund ile görüşmemizde opsiyon koyma da vardı, son ana kadar da uğraştık. Ancak hem rakamsal hem de oyuncunun isteği doğrultusunda sözleşmeye yetişmedi. Biz de böyle bir transferi kaçırmamak için 6 aylığına kiraladık. Opsiyon koysak bile oyuncu onaylamazsa işleme girmez. Kagawa da İstanbul’u görüp burada yaşayıp yaşamayacağına karar vermek için süre istedi. Biz de kabul ettik” dedi.