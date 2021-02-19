Trabzonspor'da toplam 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıkarken, en büyük sıkıntı kalede yaşanıyor. Trabzonspor’un 3 file bekçisi, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un sağlık problemleri yüzünden izolasyon ve tedavi sürecinde bulunduğu için eldivenler Kağan Moradaoğlu’nda oldu. 18 yaşındaki Kağan, A takımla ilk karşılaşmasına çıktı. 3 gündür teknik heyetin yakından ilgilendiği ve Başakşehir maçına özellikle psikolojik olarak hazırladığı genç kaleci, tarihe geçti. Kağan, Trabzonspor’un kalesini koruyan en genç isim oldu.





Kağan Moradaoğlu kimdir? Kağan Moradaoğlu kaç yaşında, nereli?

Kağan Moradaoğlu 10 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımı Trabzonspor'un altyapısında futbola adım atan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde forma giydi.

Buradaki performansıyla beğeni kazanan Kağan Moradaoğlu, U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına da çağırıldı. 2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu son olarak Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.

Trabzonspor tarihine geçti

Arda Akbulut, 19 Şubat 2109’da Galatasaray deplasmanında 18 yıl 1 ay 11 günlük iken eldivenleri takmıştı. Kağan ise 18 yıl, 1 ay, 10 günlük iken yani 1 günlük farkla rekorun yeni sahibi olacak.

Sezon başından bu yana A takımla çalışıyor

Geçen sezon ciddi bir omuz sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 6-7 ay tedavisi süren Kağan, sezon başından bu yana A takımla çalışıyor. 1.93 boyundaki genç file bekçisi, soğukkanlı yapısı ve yakın mesafe kurtarışlarıyla öne çıkıyor. Öte yandan Kağan’ın yedeği olarak altyapıdan Hakan Aydın ve Adem Ağaoğlu, Başakşehir maçının kafilesine dahil edildi.