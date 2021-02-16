Kağan Moradaoğlu kimdir, kaç yaşında? Trabzonsporlu taraftarlar bu soruların cevaplarını aramaya başladı. Trabzonspor'da korona virüs testi pozitif çıkan vaka sayısı altı oldu. İlk üç kalecinin Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Bu karşılaşmada Kağan Moradaoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. İşte Kağan Moradaoğlu'nun bilinmeyenleri ve detaylar...

Kağan Moradaoğlu kimdir?

Kağan Moradaoğlu 10 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımı Trabzonspor'un altyapısında futbola adım atan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde forma giydi.

Buradaki performansıyla beğeni kazanan Kağan Moradaoğlu, U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına da çağırıldı.

2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu son olarak Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.