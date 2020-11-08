



Trabzonspor aşığı, müzisyen, oyuncu ve Kafalar'ın kışkırtmalara en çok maruz kalanı: Yani Bilal Hancı! Tüm samimiyetiyle Fanatik Gazetesi Youtube Kanalı'nın konuğu olan Bilal Hancı, Trabzonspor'un performansı, Süper Lig'in genel durumu, Kafalar'ın yaşam tarzı ve sosyal medyadaki projeleri üzerine konuştu.

Olası bir Survivor teklifi üzerine nasıl bir karar alabileceğini ve arkadaşlarıyla gitmesi halinde neler yapacağını değerlendiren Bilal Hancı, çok içten yorumlarda bulundu. Nihat Uzel'in sorularını yanıtlayan Bilal Hancı, futbola dair içinde Kafalar ile beraber yer alacağı projeyi de açıkladı. İşte Bilal Hancı'nın tüm açıklamaları...