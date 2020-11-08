Kafalar’ın Trabzonlu fenomeni Bilal Hancı’dan samimi Trabzonspor açıklamaları: “Bir projemiz de var”
YouTube Türkiye’nin en büyük kanallarından birisi olan “Kafalar”ın koyu Trabzonspor taraftarı olan fenomeni Bilal Hancı, Fanatik Gazetesi YouTube kanalında Nihat Uzel’in sorularını yanıtladı. Hem Trabzonspor’dan hem de sosyal medyadan konuşan Bilal Hancı, Trabzonspor için doğru teknik direktörün kim olması gerektiğini değerlendirirken madde madde Trabzonspor’un kadrosunda ve planlamasında neler yapması gerektiğini de dile getirdi.
Trabzonspor aşığı, müzisyen, oyuncu ve Kafalar'ın kışkırtmalara en çok maruz kalanı: Yani Bilal Hancı! Tüm samimiyetiyle Fanatik Gazetesi Youtube Kanalı'nın konuğu olan Bilal Hancı, Trabzonspor'un performansı, Süper Lig'in genel durumu, Kafalar'ın yaşam tarzı ve sosyal medyadaki projeleri üzerine konuştu.
Olası bir Survivor teklifi üzerine nasıl bir karar alabileceğini ve arkadaşlarıyla gitmesi halinde neler yapacağını değerlendiren Bilal Hancı, çok içten yorumlarda bulundu. Nihat Uzel'in sorularını yanıtlayan Bilal Hancı, futbola dair içinde Kafalar ile beraber yer alacağı projeyi de açıkladı. İşte Bilal Hancı'nın tüm açıklamaları...