Süper Lig'e verilen yaklaşık 40 günlük aranın ardından Fenerbahçe 'yi 2-0 yenerek moral bulan Trabzonspor , Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı.





Bordo-mavili takım, İstanbul'da rakibine 4-1 yenilerek 8 maç aradan sonra kaybetti. Bordo-mavililerde Marc Bartra, kırmızı-siyahlılarda ise Ebrima Colley kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekipte golleri Ozdoev, Borini, Ricci ve Kouassi kaydetti. Karadeniz ekibinin tek sayısı Marc Bartra'dan geldi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARIN AKLI KARIŞTI

Bu sonuçla Andrea Pirlo'nun talebeleri puanını 16'ya yükseltirken, Trabzonspor 26 puanda kaldı. 4-1'lik mağlubiyet, bordo-mavili taraftar üzerinde şok etkisi yaptı. Fenerbahçe galibiyetine sevinemeden gelen bu yenilgi, Karadeniz ekibine gönül verenleri üzerken, Trabzonsporlular’ın maç süresince aklı karıştı.





Çünkü Fatih Karagümrük şu 11 ile sahaya çıkmıştı: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne.

ÜÇÜNCÜ TÜRK OYUNCU KİM?

Görünürde Batuhan ve Levent dışında Türk oyuncunun bulunmaması nedeniyle sahadaki 8+3 kuralı nasıl uygulanmıştı? Yani üçüncü Türk kimdi? Herkes ilk etapta Shukurov olabilir diye düşündü. Ancak TFF kayıtlarına bakıldığında, Shukurov’un Özbek vatandaşlığı devam ediyordu. Öyleyse +3 kuralına uyan kimdi? Bu sorunun cevabı: RAYAN BANİYA…

BANIYA'NIN ANNESİ TÜRK, BABASI BENİNLİ

İtalya’nın Bologna şehrinde doğan, Hellas Verona’da tutunamayan 23 yaşındaki stoper, annesinin Türk olması nedeniyle bu avantajını kullanmış, Türk vatandaşlığına geçmişti. Babası Beninli olan Baniya, böylece Türk olarak sahada yerini aldı. (Skorer)





FANATİK'E AÇIKLAMIŞTI: 'KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM'

Baniya daha önce FANATİK'e verdiği röportajda "Kendimi Türk hissediyorum çünkü Türk bir annenin oğluyum. A Milli Takım 'da oynamak benim küçüklük hayalimdi. Başkanımız Süleyman Hurma da bu fikirde, kendisi de benim Türk Milli Takımı'nda oynamamı istiyor. Ben de çok istiyorum. Tabii ki Benin'den de İtalya'dan da beni izleyenlerin olduğunu biliyorum. Ancak benim ilk tercihim her zaman Türk Milli Takımı olacak. Türkçe öğrenmeye de başladım. Yüzde olarak verirsem yüzde 40 diyebilirim. Arkadaşlarımla da yavaş yavaş Türkçe iletişime geçiyorum. Konuşulanları anlıyorum ama konuşmayı da yavaş yavaş geliştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE BANİYA'NIN FANATİK'E VERDİĞİ O RÖPORTAJ



