Kaf-Kaf, devreye 6 puanla girmek istiyor

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sonu Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. İki takımda gol bulamayınca müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı ve taraflar 1 puana razı oldu.

Yeşil-kırmızılı takım, lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasındaki 8, 52 Orduspor FK ile de 3 puanlık farkı korurken, Karaköprü Belediye’sinin hem sıralamada hem de 2 puanlık gerisine düştü. Kaf-Kaf, devre arasına girmeden önce oynayacağı Belediye Kütahyaspor ve Elazığspor müsabakalarından 6 puan alarak ligin ikinci yarısındaki planlarını ve hedeflerini belirlemek istiyor.(İHA)