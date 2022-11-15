Spor Toto Süper Lig 'de son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adana Demirspor'da gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran Yunus Akgün, Galatasaray'a büyük umutlarla geri dönmüş ancak oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratmıştı. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi Yunus Akgün açıklaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi kadroda yer almayan Yunus Akgün hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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Okan Buruk, "Bunu hep dile getiriyorum. Çok geniş bir kadromuz var. Birçok oyuncuyu bazen kadroya alamıyoruz. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı değerlendiremiyoruz. Elbette burada değişimler oluyor. Geçen hafta Seferovic yoktu kadroda, bu hafta o kadroda ve Yunus yok. İlerleyen haftalarda kadro değişimi olabilir. Maça göre, oyuna göre, performansa göre, o andaki forma göre... Yunus bizim önem, değer verdiğimiz oyunculardan biri. Bu aranın da ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onu Dünya Kupası sonrasına en iyi şekilde hazırlayacağız. Yunus, sezona nasıl başladıysa yine aynı şekilde bizimle başlayacak. Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus. Yunus'a güveniyoruz, ona olan inancımız devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra da Yunus'un çok daha güçlü şekilde formayı almak adına çabalar sarf edeceğini düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

Takımdan ayrılacağı iddia edildi

Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maça ilk 11'de çıkan Yunus Akgün disiplinden uzak ve tepki çeken tavırlar sergilemişti. Beklenen ve istenen performansı da bir türlü ortaya koyamayan genç futbolcu Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Fransa Ligue 1 ekibi Reims ile bir başka Fransız kulübün ilgilendiği Yunus Akgün ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor. Yaz döneminde gelen teklifleri kabul etmeyen Galatasaray, Yunus için devre arasında 6 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.









Yunus Akgün'den flaş hamle

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, Galatasaray'da beklenen performansı veremedi. Taraftarların eleştiri oklarını üzerinde toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak ise kesik yedi. Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.

Tatile çıkmadı

Sabah'ın haber göre; genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı. Pazar sabahı soluğu Belgrad Ormanı'nda alan Yunus, dün de bireysel antrenörü gözetiminde 7 km koşarak güç depoladı.

Yönetim de vazgeçmedi

Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi. 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.







