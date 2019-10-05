‘Kadroda olmaması Jimmy Durmaz’ı etkilemez’

Jimmy Durmaz'ın menaceri Erk Toros, İsveçli futbolcunun Galatasaray’daki durumuna değerlendirdi.
Son haftalarda beklediği süreleri alamayan Jimmy Durmaz hakkında, Radyospor’a konuşan menaceri Erk Toros, “Kadroda olup olmaması, Jimmy’nin çalışmalarını etkilemez. Görev verilmesini bekler. Galatasaray’ın kadrosu kaliteli oyunculardan kurulu. Fırsat geldiğinde Jimmy en iyi şekilde değerlendirecektir” açıklamasını yaptı.
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