'Kadro kusursuzu yakalamak için'

28 yaşına giren Mame Thiam, Senegal Milli Takımı'nda konuştu. "Fenerbahçe'ye gelmeden önce Cisse bana bir tavsiye verdi ancak bunu sır olarak kendime saklayacağım." diyen yıldız hücumcu, "Fenerbahçe'de birçok hücum oyuncusu ve herkesin kendine has özellikleri var. Bu kadronun kurulma sebebi de kusursuzu yakalamak" açıklamasını yaptı.

Takımdaki rekabete de değinen Thiam, "Sağ kanat, sol kanat, forvet... Her yerde oynayabilirim. Tek amacım var; o da kazanmak ve kupalara ulaşmak" değerlendirmesini yaptı.