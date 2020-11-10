Kadir Yazıcı, Altay formasıyla 3 farklı ligde oynadı

Daha önce 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki kupa kaldıran 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon son olarak iç sahada oynanan Balıkesirspor maçında görev alarak ilk kez 1'inci Lig deneyimi yaşadı. İzmir temsilcisi ile 2015 yılında 18 yaşındayken profesyonel sözleşme imzalayan Kadir, Altay'ın 2'nci Lig'e veda ettiği 2014-15 sezonunun son haftasındaki Bandırmaspor maçında ilk resmi maç heyecanını yaşadı. 3'üncü Lig'de 2015-16'da 18 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu, 2016-17'de ise 8 müsabakada görev alıp Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkma sevinci yaşadı.

O sezon Kocaelispor'u Antalya'da oynanan final maçında seri penaltı atışlarıyla eleyen Altay'da Kadir, 120 dakika forma giydi. İzmir ekibinde 2017-18'de 2'nci Lig'de ve kupada sadece 1'er maçta şans bulan defans oyuncusu, sezon sonunda bir kez daha şampiyonluk mutluluğu tattı. Altay'ın 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2018-19'da deneyim kazanması için 3'üncü Lig ekibi Düzcespor'a kiralanan Kadir, geçen sezon ilk yarıda kupada 3 maçta oynadıktan sonra devre arasında bu kez Turgutluspor'a kiralık gönderildi. Turgutluspor, Antalya'da oynanan 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla elerken, Kadir kullandığı penaltıyı gole çevirerek kupada pay sahibi oldu. Bu sezon yuvaya dönen savunma oyuncusu Altay'la 3 farklı ligde görev almış oldu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)