Kadir Özcan, vefatının 9’uncu yıldönümünde anıldı

Trabzonspor 'un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan futbolcularından Kadir Özcan, vefatının 9’uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Akçabaat Dürbinar Mahallesi Mezarlığı’ndaki anmaya, Kadir Özcan’ın ailesi, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Eski Başkanlardan ve eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Genel Sekreter Ömer Sağır, Eski asbaşkanlardan Ali Kemal Başaran ile Akçaabat Sebatspor futbolcuları ve sevenleri katıldı.

Kadir Özcan kimdir?

21 Haziran 1952 yılında doğdu. Futbola Tütünspor alt yapısında başladı.

Akçaabat Sebatspor'da profesyonel , 1972 yılında Trabzonspor'a transfer oldu.

Takımımızın 2. Lig'deki ikinci yılında şampiyon olan kadronun değişmez savunma oyuncusuydu. Trabzonspor ile birlikte 6 sezon birinci ligde mücadele veren başarılı futbolcumuz, 1975-76 sezonunda Anadolu futbol devrimini oluşturan efsanevi kadronun temel savunma oyuncularından biriydi.

1978 yılında Zonguldakspor'a transferinden sonra, ardından transfer olduğu Galatasaray 'da bir sezon oynadı ve futbolu bıraktı. Kariyerinde 5 kez de A Milli Takım forması giydi.

1997-98 sezonunda Trabzonspor'da Teknik Direktör Ali Kemal Denizci'nin yardımcılığını yaptı.

Sırasıyla Bulancakspor, Sökespor, Bafraspor, Ünyespor, Nevşehirspor, Çaykur Rizespor, Orduspor, Gümüşhanespor, Akçaabat Sebatspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Zonguldakspor, Kasımpaşa, Malatyaspor, Kartalspor, Giresunspor ve 1461 Trabzon’u çalıştırdı.

Kadir Özcan, 22 Ekim 2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.