Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor'un savunma oyuncusu Kadir Keleş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 1'inci Lig'in kolay kulvar olmadığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir lig kolay değil. Her ligde bir mücadele var. Spor Toto 1'inci Lig de mücadelenin üst seviyede olduğu bir lig. Bizde mücadelenin içinden başarıyla çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKHİSARSPOR'DA KALMAM EN DOĞRUSUYDU, BEN DE KALDIM"

Beş yıldır Akhisarspor forması giydiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kadir Keleş, "Beş yıldır Akhisar'dayım, burada çok mutluyum. Başkanımız ve hocamız ile konuştuk, sağ olsunlar çok güzel şeyler söylediler. Kalmam en doğrusuydu, ben de kaldım. Akhisarspor için en iyi mücadeleyi yapacağım" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN ÖNÜ AÇIK"

Trabzonspor'un genç kadro yapılanması için ne düşündüğü yönündeki soruya ise tecrübeli oyuncu, şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor'un genç bir kadro yapılanmasına girmesi geç kalınmış bir durum, daha önce de yapılabilirdi. Bunun örnekleri var. 1461 Trabzon vardı; bu takımdaki oyuncuların çoğu şu an ligde mücadele ediyor. O oyuncuları da ellerinde tutsalar müthiş bir iskelet kadro yapabilirlerdi ve daha başarılı olurlardı. Ama yine de böyle devam ederlerse Trabzonspor'un önü açık olacaktır."

İbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER/ERZURUM, (DHA)