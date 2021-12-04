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Kadir Kar: Ankara deplasmanına çok moralli çıkacağız

Geçen hafta evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulan Nazilli Belediyespor yarın Ankara Demirspor'a misafir olacak.

04 Aralık 2021, Cumartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Kadir Kar: Ankara deplasmanına çok moralli çıkacağız

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulan Nazilli Belediyespor yarın Ankara Demirspor'a misafir olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Mehmet Ali Özer görev yapacak.

Teknik direktör Kadir Kar, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Kırşehir galibiyetiyle kendimize geldik. Ankara deplasmanına çok moralli çıkacağız. İnanıyorum ki buradan da istediğimiz sonucu alacağız" yorumunu yaptı. (DHA)

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