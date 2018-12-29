Bir ayakkabıcıdan yaptığı alışveriş sırasında objektiflere yansıyan Kadir İnanır, "Filmimiz yakın zamanda vizyona girecek. İçime sinen bir proje olmasaydı yer almazdım" dedi.

Yönetmen Ali Özgentürk'ün 40 yıl sonra söylediği, "Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin sonunda Kadir İnanır’a dönmek istedi" çıkışı hatırlatılması üzerine usta sanatçı, bir hayli sinirlendi.

'BIRAKSINLAR BU İŞİ'

Kadir İnanır, "Bıraksınlar bu işi, nereden çıkartıyorlar böyle bir şeyin olduğunu! O filmin her şeyi Cengiz Aytmatov'a aittir. O film gündeme geldiği zaman ilk Cengiz Aytmatov'a sorulması gerekir. Onun dışında konuşmak ayıptır, saygısızlıktır" sözleriyle sert bir çıkışta bulundu. (Milliyet)