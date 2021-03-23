Kadir Ayar: Avrupa şansımızı son maça kadar devam ettirmek istiyoruz

Süper Lig’de bitime 4 hafta kala 19 puanla 7’nci sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor ile 23 puanla 4’üncü sıradaki Üsküdar Belediyespor arasında oynanacak 19. hafta mücadelesi, 27 Mart Cumartesi günü Antalya’daki Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyespor, ligin ilk yarısında deplasmanda 30-27 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını 2’ye indirmeyi planlıyor.

Antrenör Kadir Ayar, yaptığı açıklamada, Üsküdar Belediyespor maçı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdüklerini belirtti.

Takımlarının kalan maçlarını kazanacak güçte olduğunu aktaran Ayar, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa kupalarına katılma şansımızı son maçımıza kadar devam ettirmek istiyoruz. Hedef olarak, bulunduğumuz nokta tabii ki zirveye ulaşmıyor ama kaybettiğimiz puanları telafi ettiğimiz takdirde Avrupa şansımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Rakiplerimizin güçleri ortada. Bizim de ne kadar eksiklerimiz olsa da gücümüz ortada. Sonuçta oyuncuların performansları günden güne artıyor. Sistemimiz de günden güne oturmaya başladı. Bu yüzden Üsküdar maçından çok umutluyum. Kulübümüze iyi bir armağan vermek istiyoruz." (AA)