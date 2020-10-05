Kadınlarda Galatasaray durdu, Fenerbahçe kazandı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonun ilk haftası; Fenerbahçe-Galatasaray derbi heyecanına sahne oldu. Henüz takımların tam oturmaması nedeniyle her iki takım da hücumda zaman zaman sayı bulmakta zorlandı, bu da ister istemez maçta temponun düşmesine neden oldu. Ancak skorda çekişme 40 dakika boyunca sürdü.

Savunmasıyla direndi

Galatasaray savunmada etkili olurken, 23 top kaybı yapan Fenerbahçe’nin de hatalarını iyi değerlendirdi. Aslan, Hruscakova, Alarie ve Williams’ın sayılarıyla 1.çeyreği 19-14, devreyi de 37-27 önde geçti. 3.periyotta Kanarya farkı kapatmaya çalışsa da Williams ve Pelin’le etkili olmaya devam eden Sarı-Kırmızılılar son bölüme 50-42 üstün girdi.

2 dakika kala öne geçti

4.çeyrekte ise rüzgarın yönü değişti. Fenerbahçe hem hücum hem savunmada toparlanırken Galatasaray’ın savunma direnci düştü. Durum böyle olunca, sayı bulmakta zorlanan Aslan karşısında Fenerbahçe, Sabally, Zandalasini ve Stokes’un performansıyla 38. dakikada öne geçti: 59-58. Kanarya, oyun disiplininden kopan rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürerek salondan 64-61 galip ayrıldı.