Kadınlarda 3 milli güreşçi yarı finalde

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Şampiyonası’nda 4. günün gündüz seansı sona erdi. Kadınlar 65 kiloda Aslı Tuğcu, nordic sistemi müsabakasında Rumen Kriszta Tunde Incze’ye 4-2 kaybetti. Bir sonraki mücadelesinde Bulgar Sofiya Hristova Georgieva ile karşılaşan Tuğcu, 11-0 teknik üstünlükle rakibine mağlup oldu. 62 kiloda Yağmur Çakmak, elemelerde karşılaştığı İspanyalı rakibi Lydia Perez Tourino’yu 5-4 mağlup ederek çeyrek finalde Taybe Mustafa Yusein’e 9-0 kaybetti.

53 kiloda Zeynep Yetigil, çeyrek finalde Alman Annika Wendle’ı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yetigil finalde Yunan Maria Prevolaraki ile karşı karşıya gelecek. 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, çeyrek finalde İspanyol Graciela Sanchez Diaz’ı 9-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Kamaloğlu finalde Bulgar Evelina Georgieva Nikolova ile mücadele edecek.

72 kiloda çeyrek final müsabakasında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaşan Buse Çavuşoğlu Tosun de rakibini 4-3 mağlup ederek yarı finale çıktı. Çavuşoğlu finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile mindere çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda akşam seansı yarı final ve madalya mücadeleleriyle devam edecek.

Ozan Buğra Koşar / BUDAPEŞTE (İHA)