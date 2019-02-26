Kadınlar Türkiye Kupası basın toplantısı düzenlendi

27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde organize edilecek Kadınlar Türkiye Kupası’nın basın toplantısı düzenlendi.

Nevali Hotel’de düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, “Umarım Şanlıurfa’ya kadın basketbolunu taşıyarak, buraya sportif anlamda bir hareket getirmiş oluruz. Geçen yıl Mardin’de dolu tribünlere karşı oynadık. Mardin’de, TKBL’de mücadele eden çok güzel bir kadın takımı kuruldu. Mardin ili kadın basketboluna sahip çıktı. Umarım burada da aynı ses gelir. Bizler bu illerde, şehirle bütünleşmek istiyoruz. Tribünleri de dolu görmeyi diliyoruz. Tüm takımlara başarılar dilerim. Hak eden kupayı kazansın.” dedi.

Şanlıurfa’nın en genç nüfusa sahip illerden biri olduğunu kaydeden Şanlıurfa Vali Yarımcısı Selami Işık, “Gençler adına yapılan projelere yer vermekten ve Kadınlar Türkiye Kupası’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle birlikte bu kupa da ilimizde büyük bir heyecan uyandırdı. Organizasyonun ilimizde düzenlenmesine emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na ve tüm Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine teşekkür ediyorum. 27 Şubat – 2 Mart tarihlerinde 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenecek Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların başantrenörleri ve oyuncuları ise şu değerlendirmelerde bulundular:

Gürkan Can (Botaş – İdari Menajer)

“Kulüp olarak geçen sene de Mardin’de güzel bir turnuva geçirdik. Çok güzel bir organizasyondu. Bu sene de Şanlıurfa’da organizasyonun heyecanını yaşayacağız. İlk olarak bizi güler yüzle karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Umarım tüm takımlar kazasız bir turnuva geçirir. İlimize katkı sağlanmasını diliyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar Türkiye Kupası’nda hedefimiz finale yükselmek. Bunu başarmak istiyoruz.”

Özgür Salman (OGM Ormanspor – Genel Menajer)

“Şanlıurfa’nın sıcak yüzünü gösteren bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İlk maçta Botaş ile karşılaşacağız. Kendilerine başarılar dilerim.”

Ceyhun Yıldızoğlu (Çukurova Basketbol – Başantrenör)

“Organizasyonun Şanlıurfa’da düzenlenmesi renk katacaktır. Geçen seneden farklı olarak burada olmayan takımlar ve meslektaşlarım var. Değişmeyen tek şey kadın basketbol havuzu. Umarım bu organizasyon ile birlikte, ilerde Şanlıurfa’dan bir takımın lige katılması sağlanır. Türkiye’de altyapılarıyla sağlıklı büyüyen takımlara ihtiyaç var. Birbirinden değerli 8 takım burada mücadele edecek. Turnuva ortamları her zaman farklı olur. Daha tutkulu takımlar kazanacaklar. Biz de burada herkese keyifli ve eğlenceli bir maç izlettirmek istiyoruz. Umarım sonu da keyifli olur.”

Alina Iagupova (Çukurova Basketbol – Sporcu)

“Bu kupayı herkes kazanmak istiyor. Geçtiğimiz yıl da bu kupada mücadele ettim ama kazanamadım. Bu yıl ne olacağını göreceğiz.”

Aziz Akkaya (Beşiktaş – Başantrenör)

“2019 yılının Göbeklitepe yılı olması, Şanlıurfa tanıtımı açısından da kupanın burada düzenlenmesi büyük şans. Yabancı oyuncuların da bu güzel yerleri görmesi tanıtım açısından kıymetli. 30 senedir antrenörlük yapıyorum. Tüm kupalarda yer aldım ve 5 kez final oynadım. Ancak daha önce bu kupayı kazanamadım. 3 maç ve 1 kupa... Bu herkes için büyük bir şans. Üç maçta kazanacağımız kupa çok kıymetli; kazanmak için geldik. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Umarım sakatlık olmaz.”

Esra Erden Atacan (Beşiktaş - Sporcu)

“İlk kez Şanlıurfa’ya geliyorum ve heyecanlıyım. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Sonuçta üç maç ve sürpriz çıkabilir. Herkesin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Hak eden kupayı kazansın.”

Aikaterini Chatzidaki (Hatay Büyükşehir Belediyesi - Başantrenör)

“Öncelikle Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da çok güzel bir organizasyonla karşı karşıyayız. Bu yıl daha da iyi olacağına inanıyorum. Dört yıl üst üste bu kupaya katılıyor olmamız büyük başarı. Bu da başkanımız, kulüp yöneticilerimiz ve emek veren herkesin başarısından kaynaklanıyor. Umarım bu takım gelecek yıl da üst seviyelerde olmayı hak eder. Mersin Büyükşehir Belediyesi sezonun ikinci bölümünde iyi basketbol oynuyor. Biz bu maç için iyi hazırlandık. Her zaman olduğu gibi kazanmak istiyoruz. Bir kere daha Hataylıların bizlerle gurur duymasını istiyorum.”

Merve Aydin (Hatay Büyükşehir Belediyesi - Sporcu)

“Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adım adım ilerleyip Hatay’a bir kupa daha götürmek istiyoruz. Turnuvada mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum.”

Olcay Orak (Mersin Büyükşehir Belediyesi – Başantrenör)

“Burada olmaktan çok mutluyuz. Mardin örneğindeki gibi basketbol adına bir şeyler yapılmasından memnunuz. İlk 8 sıralamasında yer alan takımlar kupada eşleşti. En formda 8 takım burada mücadele edecek. Herkesin şansı eşit. İyi basketbol oynuyoruz. Umarım Mersin basketbolunu en iyi şekilde yansıtarak turu geçeriz. Üç günlük ağır bir süreç olacak. Tüm takımlara başarılar dilerim.”

Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyesi – Sporcu)

“Burada olmaktan çok mutluyum. Şanlıurfa benim en çok görmek istediğim şehirlerden birisi. Bu nedenle Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. En iyi şekilde takım olarak oynayan taraf kupayı kazanacaktır. Sakatlıksız bir turnuva diliyorum. Rakibimize de başarılar diliyorum.”

Valerie Garnier (Fenerbahçe – Başantrenör)

“Bu organizasyon için Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkür ediyorum. İlk kez Türkiye Kupası’nda mücadele edeceğim. Ancak ben bu tarz organizasyonlara ve mücadelelere alışık biriyim. Kazanmak için buradayız. Tek maçlı organizasyonlarda maç maç düşünmemiz gerekiyor. Bizim ilk maçımız Galatasaray ile ve biz o karşılaşmaya odaklanıyoruz.”

Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe – Sporcu)

“Türkiye Basketbol Federasyonu’na böyle güzel bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Genç kızlarımıza örnek olabileceğimiz bir turnuva. Yoğun bir sezon geçiriyoruz. Kupada ilk maçımızı kazanmayı hedefliyoruz. Umarım bizim için güzel bir turnuva olur. Hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Tüm takımlara başarılar diliyorum.”

Efe Güven (Galatasaray – Başantrenör)

“Türkiye Kupası’nda olmaktan ve burada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Kaliteli maçların izlenmesi bizler için çok önemli. Mardin’de düzenlenen Türkiye Kupası’nda yer alamamıştık. Şuan çok önemli bir Fenerbahçe karşılaşması var. Kupaya önem veriyoruz. Şehirdeki Galatasaraylılar için de bu turnuva büyük bir fırsat. Kupada bizi yalnız bırakmayacaklardır. Kazanarak yarı final maçına hazırlanmak istiyoruz.”

Sinem Ataş (Galatasaray – Sporcu)

“Kupada sakatlıksız, güzel ve seyir zevki yüksek maçlar diliyorum. Bu karşılaşmaların favorisi bulunmuyor. En çok mücadele eden takımlar kazanıyor. Biz de savaşan ve savunmadan beslenen bir takımız. Maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.”