Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonu ENKA

Yalova'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ikinci günde 5 sıklette yapılan müsabakaların ardından madalya ve kupa töreni ile şampiyonlar belli oldu. 2 gün süren müsabakaların ardından takımlar sıralamasında birinciliği, 235 puanla İstanbul Enka Spor Kulübü elde etti. Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü de 175 puanla ikinci oldu. 72 puan toplayan Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü de üçüncülük kazandı. Şampiyonada en centilmen sporcu Enka Spor Kulübü sporcusu Elif Jale Yeşilırmak, en teknik sporcu Altınova Tersaneler Spor Kulübü’nden Buse Tosun seçildi.

Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda toplu sonuçlar şu şekilde:

53 Kilogram

1-Zeynep Yetgil(İstanbul Beyoğlu)

2-Emine Çataloğlu(ENKA)

3-Elif Büşra Koca (Eskişehir Ferdi)

3-Fikriye Gök (Altınova Tersaneler)

57 kilogram

1-Mehlika Öztürk (ENKA)

2-Özge Fındıkçı (Altınova Tersaneler)

3-Nurife Duman(ENKA)

3-Nuray Karaduman

62 kilogram

1-Elif Jale Yeşilırmak (ENKA)

2-İlknur Batır (Tokat Turhal)

3-Damla Arslan(Antalya Kepez)

3-Cemile Unudan (Altınova Tersaneler)

68 kilogram

1-Buse Tosun (Altınova Tersaneler)

2-Kadriye Aksoy (ENKA)

3-Sehernur Bulut(Altınova Tersaneler)

4- Ayşegül Sever (İstanbul Beyoğlu)

76 kilogram

1- Ayşegül Özbeğe(ENKA)

2-Mehtap Gültekin(Altınova Tersaneler)

3-Fatma Zehra Kanlıada (Antalya Kepez)