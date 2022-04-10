2021-2022 Hentbol Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nde sekiz takımın mücadele ettiği Final Grubu maçları sonunda önümüzdeki sezon Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek üç takım belli oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi birinci sırada, Sivas Belediyesi ikinci ve Beta Transformatör Adasokağı ise üçüncü sırada grubu tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdi.

Final Grubu maçları sonrası düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile THF Başkanvekili Kenan Gökmen verdi.



