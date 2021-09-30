Ankara, Bursa ve İzmir’in ev sahipliği yaptığı grup etabının üçüncü gününde 6 maç oynandı.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalden itibaren VakıfBank ve Fenerbahçe Opet takımları da kupaya dahil olacak.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup etabının üçüncü ve son gününde alınan sonuçlar şöyle:

PTT-Bolu Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Türk Hava Yolları-Yeşilyurt: 3-0

Karayolları-Mert Group Sigorta: 1-3

Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

AA