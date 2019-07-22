Kadınlar Kılıç Milli Takımı, 14’üncü sırada yer aldı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası’nda yedinci gün maçları sona erdi.

Milli sporculardan Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil’den oluşan milli takım ilk olarak son 32’de karşılaştığı Venezuela Milli Takımını 45-36 yenerek son 16’da Fransa’nın rakibi oldu.

Fransa ile gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda 45-24 mağlup olan Milli Takım sırasıyla Japonya, Kanada ve Azerbaycan takımlarıyla oynadığı maçlar sonucunda şampiyonayı 14’üncü sırada tamamladı.

Dünyanın 117 ülkesinden bini aşkın eskrimcinin yer aldığı organizasyon, yarın sona erecek.