Kadınlar futbolunda derbi zamanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 27 puanla ikinci sırada bulunuyor.





Sarı-lacivertliler ise 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Geride kalan 10 müsabakada Aslan 39 kez rakip fileleri havalandırırken, Kanarya da 29 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı ve sahadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe de evinde mücadele ettiği Adana İdmanyurduspor'u 1-0'lık skorla yendi.

İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, kadın futbol liginde bugüne kadar 1 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar geriden gelerek 3-2'lik skorla kazandı. Aslan'ın gollerin Milica Denda, Yağmur Uraz ve Ebru Topçu kaydederken, Kanarya'nın gollerini ise Kennya Cordner ve Zenatha Coleman attı.

İki takım da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray son olarak Çinli futbolcu Li Jiayue’yi, Fenerbahçe de Ganalı Faustina Adjei Kyeremeh’ı kadrosuna kattı.

OĞUZHAN TALHA DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Oğuzhan Talha yönetecek. Talha'nın yardımcılıklarını Hüseyin Balkaya ile Yücel Alkaşi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Remzi Mert Coşkun olacak. (İHA)