Beşiktaş taraftarı Süper Lig şampiyonluğu için nefeslerini tutmuş geri sayıma geçerken Kara Kartal futbolda ilk zaferini Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde elde etti. 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Beşiktaş Vodafone Takımı, Antalya'da oynanan finalde Fatih Vatanspor'u 2-0 yendi.

Didem maça damga vurdu!

56'da Didem Karagenç ile direğe takılan Beşiktaş’ta, 58'de Didem Karagenç'in soldan kullandığı serbest vuruşta Esra Erol kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. Didem'in 66'da kırmızı kart gördüğü maçta Siyah-Beyazlılar'ın 2. sayısı 73'te geldi. Berivan'ın soldan kornerinde Jesica Çarmıklı'nın vuruşunda üst direkten dönen topu Melike Öztürk tamamladı ve skoru belirledi: 2.0. Geçen yıl Pandemi yüzünden oynanamayan Kadınlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

TURKCELL KADINLAR LİGİ TV TARiHiNE GEÇTi

Antalya'da oynanan Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Ligi finali farklı bir özelliği ile Türk televizyonculuk tarihine geçti. Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı. D Smart 82 nolu kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken, TRT Spor'da Erem Koca, Sky 360'ta İlker Duralı, Sport Tv'de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı. D Smart'ın çeyrek finalden itibaren yayınladığı Turkcell Kadınlar Ligi'nin finali Lig Radyo’dan da yayınlandı.

'Kadın futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Takımıza isim ve forma sponsoru olan Vodafone’a da kadın futboluna verdikleri destekten dolayı müteşekkirim" dedi. 'Ben Varım' hareketi kapsamında Siyah-Beyazlı ekibe isim ve forma sponsoru olan Vodafone'un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şunları söyledi: Futbolda ‘Ben Varım’ diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Kadın futboluna desteğimizi sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmek istiyoruz.