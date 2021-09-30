Kadınlar Federasyon Kupası’nda yarı finalistler belli oldu

Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında yarı finalistler belirlendi.
Maçlar sonunda Çeşme Basketbol’u 81-80 mağlup eden BOTAŞ Gelişim, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 90-57 yenen Emlak Konut, Rize Belediyespor’a 54-52 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Gelişim ve Urla Belediyespor’u 74-47 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, adlarını yarı finale yazdırdı.
Kadınlar Federasyon Kupası’nda yarın oynanacak yarı final müsabakaları şöyle:
15.15 Botaş Gelişim-Emlak Konut
17.30 Fenerbahçe Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor
AA