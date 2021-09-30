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Kadınlar Federasyon Kupası’nda yarı finalistler belli oldu

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası’nda yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

30 Eylül 2021, Perşembe 22:37 Son Güncelleme:
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Kadınlar Federasyon Kupası’nda yarı finalistler belli oldu

Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında yarı finalistler belirlendi.

Maçlar sonunda Çeşme Basketbol’u 81-80 mağlup eden BOTAŞ Gelişim, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 90-57 yenen Emlak Konut, Rize Belediyespor’a 54-52 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Gelişim ve Urla Belediyespor’u 74-47 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, adlarını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar Federasyon Kupası’nda yarın oynanacak yarı final müsabakaları şöyle:

15.15 Botaş Gelişim-Emlak Konut

17.30 Fenerbahçe Gelişim-Mersin Büyükşehir Belediyespor

AA

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