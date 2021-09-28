Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası’nda çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda üçüncü gün maçlarının ardından A Grubu’nda Çeşme Basketbol ve Rize Belediyespor, B Grubu’nda Fenerbahçe Gelişim ve BOTAŞ Gelişim, C Grubu’nda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ve Urla Belediyesi, D Grubu’nda ise Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Emlak Konut çeyrek finale yükseldi.

Kupada 30 Eylül Perşembe günü oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı ve üçüncü gün maç sonuçları şöyle:

13.00 Çeşme Basketbol-BOTAŞ Gelişim

15.15 Fenerbahçe Gelişim-Rize Belediyespor

17.30 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut

19.45 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor

Üçüncü gün maç sonuçları:

Karşıyaka Çarşı Koleji-Çeşme Basketbol: 74-86

Tarsus Belediyespor-Urla Belediyespor: 52-61

Rize Belediyespor-Antalya Güneşi: 62-51

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Uludağ Basket NBSD: 75-56

Bodrum Karya-BOTAŞ Gelişim: 52-63

Emlak Konut-HDI Sigorta Yalova VIP: 76-65

Samsun Basketbol İhtisas-Fenerbahçe Gelişim: 30-80

AA