Kadınlar EuroBasket 2019 | Türkiye - İtalya maç sonucu: 54-57

Letonya & Sırbistan ortaklığında düzenlenen Kadınlar EuroBasket 2019'da heyecan başladı. A Milli Kadın Basketbol Takımımız, C Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'daki Čair Sports Center'da İtalya ile karşı karşıya geldi.

İtalya maça Zandalasini'nin etkili oyunuyla başladı ve 8:57 kala 0-4'lük üstünlüğü yakaladı. Sonrasında 15-0'lık seri yakalayan Milli Takımımız, 3:20 kala 15-4 üstün olan taraftı. Son bölümde İtalya, Dotto ve Zandalasini ile sayılar bulsa da Milli Takımımız, ilk çeyreği 17-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Nicole Romeo ve Zandalasini ile sayılar bulan İtalya, 4:56 kala skoru 17-16'ya getirdi. Milli Takımımız, ikinci çeyrekteki ilk sayılarını 3:54 kala Olcay Çakır ile buldu ve skoru 20-16 yaptı. Pelin Bilgiç ile üst üste sayılar bulan Ay-Yıldızlılar, 2:26 kala skoru 25-19'a getirdi. Son bölümde oyun kurucuları Dotto ve Sottana ile sayılar bulan İtalya, ilk yarıyı 25-26'lık skorla üstün kapattı.

İkinci çeyreğe Işıl Alben ve Cansu Köksal'ın üçlükleriyle başlayan Milli Takımımız, 8-0'lık seriyle 6:15 kala skoru 33-26 yaptı. Dotto ile etkili olan İtalya, 4:59 kala skoru 33-31'e getirdi. 1:37 kala Bahar Çağlar'ın serbest atış isabetleriyle skoru 37-31 yaptık. Fakat Nicole Romeo ve Crippa ile sayılar bulan İtalya, çeyrek sonunda skoru 37-36 yaptı.

Son çeyreğin başında Olcay Çakır'ın üçlüğü Millilerimiz adına farkın 4 sayıya çıkmasını sağlarken ilk 5 dakikalık bölümü de 47-44 önde geçmeyi başardık. Fakat Sottana'nın devreye girdiği İtalya, 3 dakika kala 49-51'lik skorla öne geçti. Kalan bölümde Milliler, hücumda sıkıntı yaşarken İtalya karşılaşmadan 54-57'lik skorla galip ayrıldı.

Millilerimiz, galibiyetle başladığı C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın Slovenya'ya karşı oynayacak.