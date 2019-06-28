Kadınlar EuroBasket 2019 | Slovenya - Türkiye maç sonucu: 62-55
Kadınlar EuroBasket 2019 C Grubu'nda Milli Takımımız, ikinci maçında karşı karşıya geldiği Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Milliler, gruptaki son maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Kadınlar EuroBasket 2019 C Grubu'nda Milli Takımımız, ikinci maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi.
Millilerimiz, gruptaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup olmuştu.
Slovenya karşısında Milli Takımımız, ilk çeyreği 14-14 eşitlikle geçti.
Skordaki denge ikinci çeyrekte de sürerken ilk yarı 30-29 Slovenya üstünlüğü ile sona erdi.
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Milli Takımımız, 4:38 kala 37-44 ile 7 sayı farkla üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Slovenya tekrar üstünlüğü yakalayan taraf oldu fakat Milliler, üçüncü çeyreği 46-47 önde tamamlamayı başardı.
Son çeyrekte Slovenya üstünlüğü eline geçirirken karşılaşmadan 62-55'lik skorla galip gelen taraf oldu.
Millilerimiz, gruptaki son maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.