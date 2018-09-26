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Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan 4 takım belli oldu

2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarını lider tamamlayan Kanada, Avustralya, Belçika ve ABD çeyrek finale kaldı.

26 Eylül 2018, Çarşamba 01:31
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İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlandı.

Gruplarını lider tamamlayan Kanada, Avustralya, Belçika ve ABD doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Gruplarını 2’nci ve 3’üncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale çıkmak için birbiriyle bugün eleme maçı oynayacak.

İspanya-Senegal, Çin-Japonya, Türkiye-Fransa ve Nijerya-Yunanistan eşleşmelerinin kazanan tarafları, adını çeyrek finale yazdıracak.

Turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:

Güney Kore-Yunanistan: 48-58

Kanada-Fransa: 71-60

- B Grubu:

Avustralya-Türkiye: 90-64

Arjantin-Nijerya: 70-75

- C Grubu:

Japonya-Porto Riko: 69-61

Belçika-İspanya: 72-63

- D Grubu:

Senegal-Çin: 66-75

Letonya-ABD: 76-102

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