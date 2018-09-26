İspanya’nın Tenerife kentinde düzenlenen 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlandı.

Gruplarını lider tamamlayan Kanada, Avustralya, Belçika ve ABD doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Gruplarını 2’nci ve 3’üncü sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale çıkmak için birbiriyle bugün eleme maçı oynayacak.

İspanya-Senegal, Çin-Japonya, Türkiye-Fransa ve Nijerya-Yunanistan eşleşmelerinin kazanan tarafları, adını çeyrek finale yazdıracak.

Turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:

Güney Kore-Yunanistan: 48-58

Kanada-Fransa: 71-60

- B Grubu:

Avustralya-Türkiye: 90-64

Arjantin-Nijerya: 70-75

- C Grubu:

Japonya-Porto Riko: 69-61

Belçika-İspanya: 72-63

- D Grubu:

Senegal-Çin: 66-75

Letonya-ABD: 76-102