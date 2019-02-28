Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak.

Gruplarını lider bitiren Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, VakıfBank, İtalya temsilcileri Igor Gorgonzola, Savino Del Bene ve en iyi ikinciler kontenjanından Dinamo Moskova (Rusya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Imoco Volley’in (İtalya) yükselmeye hak kazandığı çeyrek finalin kurası, yarın TSİ 15.00’te Lüksemburg’da gerçekleştirilecek.

İlk maçların 12-14 Mart, rövanşlarının ise 19-21 Mart tarihlerinde oynanacağı eşleşmeleri galip tamamlayan 4 takım, adlarını yarı finale yazdıracak.

2-4 ve 9-11 Nisan’da oynanacak yarı final maçlarının ardından iki takım, 18 Mayıs’ta Almanya’nın başkenti Berlin’in ev sahipliği yapacağı final karşılaşmasında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilmek için mücadele edecek.

Öte yandan Türk temsilcisinin yer almadığı Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları da yarın çekilecek.

AA