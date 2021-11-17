MENÜ

Kadınlar CEV Challenge Kupası - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16’lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko’yu 3-0 yendi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
- A +
Kadınlar CEV Challenge Kupası - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - OK Gacko: 0

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16’lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko’yu 3-0 yendi. Eşleşmenin rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek’te oynanacak.

Salon: Mimar Sinan     

Hakemler: Erko Varblane (Estonya), Bjorn Willems (Belçika)     

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı)     

OK Gacko: Buha, Soknic, Vitkovic, Kosutic, Popovic, Zubac (Boljanovic, Manojlovic)     

Setler: 25-14, 25-18, 25-17     

Süre: 69 dakika (22, 25, 22)     

AYDIN (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...