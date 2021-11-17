Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16’lı finaller turu ilk maçında ağırladığı Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko’yu 3-0 yendi. Eşleşmenin rövanşı, 24 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek’te oynanacak.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Erko Varblane (Estonya), Bjorn Willems (Belçika)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı)
OK Gacko: Buha, Soknic, Vitkovic, Kosutic, Popovic, Zubac (Boljanovic, Manojlovic)
Setler: 25-14, 25-18, 25-17
Süre: 69 dakika (22, 25, 22)
AYDIN (AA)