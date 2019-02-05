Aydın BŞB'nin rakibi AO Thiras

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 4’lü final turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi AO Thiras’la karşılaşacak

05 Şubat 2019, Salı 09:51 Son Güncelleme:
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Aydın BŞB'nin rakibi AO Thiras

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 4’lü final turu ilk maçında yarın Yunanistan’da AO Thiras’la karşılaşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, AO Thiras’la Santorini Adası’ndaki maçta yarın TSİ 20.30’da karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı 13 Şubat Çarşamba günü Aydın’da oynanacak.

Müsabakayı Romanya’dan Florin Dimachi ile Lüksemburg’dan Carel Zuidberg yönetecek.Aydın ekibi, İzmir’den İstanbul aktarmalı Atina’ya, oradan da Santorini’ye geçecek.

Bu eşleşmeyi geçecek ekip yarı finalde Kanti (İsviçre)- GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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