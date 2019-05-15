Kadınlar Basketbolda şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında sahasında Çukurova Basketbol'u 80-68 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

İki takım da karşılaşmaya sert savunmayla başlarken, mücadelenin ilk saha içi isabetini Çukurova Basketbol'dan Şaziye İvegin buldu: 0-3. Çekişmeli başlayan karşılaşmada ilk molaya konuk Çukurova Basketbol 1 sayı farkla öne girdi: 9-10. Molanın ardından hücumda rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe, periyodun bitimine 3.08 dakika kala Plum'un 3 sayılık basketiyle farkı 4'e çıkardı: 14-10. Kalan dakikalarda hücumda etkinliğini arttıran Fenerbahçe, Ayşe Cora'nın son saniye basketiyle ilk periyodu 26-18 önde kapattı.

İkinci periyoda da iyi başlayan taraf ev sahibi Fenerbahçe oldu. Ayşe Cora'nın 3'lüğüyle farkı ilk kez çift hanelere çıkartan sarı lacivertliler, boyalı alandan Vaughn'un bulduğu basketle farkı 14'e yükseltti: 35-21. Periyodun kalan kısmında rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen sarı lacivertliler soyunma odasına 13 sayılık farkla öne girdi: 45-32.

Karşılılık basketlerle başlayan 3'üncü periyotta konuk ekip Gray ve Bone etkili olurken, Fenerbançe'de Plum ve Stokes'un etkili oyunuyla rakibinin yaklaşmasına izin vermedi. Periyodun tamamlanmasına 1 dakika 33 saniye kala sarı-lacivertliler Stokes'in basketiyle farkı 24'e yükseltti: 66-42. Final periyoduna ev sahibi ekip 20 sayılık farkla önde girdi: 66-46.

Karşılaşmanın final periyodunda da güçlü rakibine oyun ve skor üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe, parkeden 80-68 galip ayrıldı ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında oynanan final müsabakasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Turgut Işık, Ozan Gönen

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 18, Kelsey Plum 14, Tuğçe Canıtez 9, Niema Vaughn 10, Cecilia Zandalasini 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Merve Arı, Özge Yavaş, Kiah Irene Stokes 8

ÇUKUROVA BASKETBOL: Pelin Bilgiç 6, Şaziye İvegin Üner 6, Chelsea Gray 26, Astou Ndour 4, Kelsey Bone 11, Kim Mestdagh, Meltem Avcı 2, Sera Özelçi, Sevgi Uzun 11, Gökşen Fitik 2

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

DEVRE: 45-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-46

5 FAUL: 36.46 Ayşe Cora (Fenerbahçe)