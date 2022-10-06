Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve sportstv, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında sportstv, Avrupa’nın en güçlü kadın liglerinden biri olan Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde her hafta iki karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yayın hakları anlaşması için şu ifadeleri kullandı: “Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarının yayın hakları konusunda sportstv ile anlaştığımızı duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbolseverler aynı zamanda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki bütün karşılaşmaları TBF YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecekler".