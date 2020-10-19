Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)
21 Ekim Çarşamba:
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)
16.00 Beşiktaş HDI Sigorta-İzmit Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Ligin 5. haftasındaki BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi.