Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, Play-Off'larda çeyrek finalde Hatay'ı 2-0, yarı finaldeÇankaya'yı da 3-0 geçerek namağlup şekilde finale gelmişti. Finalde ise ezeli rakibi Galatasaray'ın rakibi olan Sarı-Lacivertliler, ilk 2 karşılaşmayı 73-66 ve 70-57 kazanırken, dün de şampiyonluk için sahaya çıktı. Kanarya, son maçta da rakibine şans tanımadı ve sahadan 71-56 galip ayrılarak, seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon ligde, Play-Off serileri de dahil olmak üzere toplam 34 maça çıkan Kanarya, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

MVP McBride

Fenerbahçe, bu zaferin ardından 15. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşarken, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldırdı. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez mutlu sona ulaşan Kanarya, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da kupayı müzesine götürmüştü. Bu arada final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Kayla Renae McBride oldu.

Tek kupayla kapadılar

Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonunu tek kupayla kapattı. Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluk kupasını müzesine götürürken, mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde ise üçüncü oldu.

'Avrupa kupasını buraya getireceğiz'

Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Sevgi Uzun, "Hedeflerimizden biri namağlup bitirmekti ve bu şekilde şampiyon olmak bu takıma çok yakıştı. Bunu sonuçlandırdığımız için çok mutluyuz. Seneye inşallah THY Kadınlar Avrupa Ligi kupasını buraya getireceğiz. Bu sene talihsizlikler yaşadık" dedi.

Koç: Daha da kuvvetleneceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk sonrasında şunları söyledi: "Transferlerimizle daha da kuvvetlendireceğiz. Yeniden yapılandırma anlaşmalarından sonra bu şubeleri ayakta tutmak, hem Türkiye’de hem de yurt dışında rekabet içinde tutmak kolay olmayacak ama bizim üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirip mümkün olan her branşta şampiyonluğa oynamak için elimizden geleni yapacağız."











