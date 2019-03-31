Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 24. hafta maçları tamamlandı.
Ligde normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 8’de yer alarak play-off’larda mücadele edecek takımlar belli oldu.
Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Beşiktaş ve OGM Ormanspor, ligi ilk 8 içinde bitirmeyi garantiledi.
Play-off’larda mücadele edecek takımlar, ligi bitirme sırasına göre eşleşecek. Çeyrek final serilerinde 2 galibiyet alacak takımlar, yarı finale yükselecek.
Kırçiçeği Bodrum ile İstanbul Üniversitesi’nin ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.
Haftanın sonuçları
Ligin 24. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 82-70
Kırçiçeği Bodrum-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-90
Beşiktaş-Çukurova Basketbol: 92-88
Bellona Kayseri Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 80-76
Canik Belediyespor-OGM Ormanspor: 71-84
BOTAŞ-Gündoğdu Adana Basketbol: 83-56
İzmit Belediyespor-Fenerbahçe: 47-78