Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon tamamlandı

Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.

Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.

Sonuçlar

Süper Lig’de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90

Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66

Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81

Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62

Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76

Puan durumu

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M A Y Av. Puan

1. Fenerbahçe Öznur Kablo 26 26 0 2236 1592 644 52

2. Galatasaray 26 23 3 2180 1685 495 49

3. Nesibe Aydın 26 19 7 1999 1777 222 45

4. OGM Ormanspor 26 16 10 2203 1902 301 42

5. Çankaya Üniversitesi 26 15 11 2153 1991 162 41

6. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor 26 14 12 2082 1954 128 40

7. BOTAŞ 26 14 12 1796 1736 60 40

8. Hatay Büyükşehir Belediyespor 26 13 13 2004 2019 -15 39

9. İzmit Belediyespor 26 11 15 1975 2007 -32 37

10. Bellona Kayseri Basketbol 26 10 16 2067 2009 58 36

11. Birevim Elazığ İl Özel İdare 26 10 16 1943 2036 -93 36

12. Beşiktaş HDI Sigorta 26 8 18 1977 2036 -59 34

13. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 26 2 24 1656 2242 -586 28

14. Samsun Canik Belediyespor 26 1 25 1397 2682 -1285 27

Play-off eşleşmeleri ve maç programı

Play-off çeyrek final turunda Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi eşleşmeleri oluştu.

İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı çeyrek finalde, 1. maçlar 27-28 Mart, 2. maçlar 30-31 Mart, gerekirse 3. karşılaşmalar ise 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

27 Mart Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

28 Mart Pazar

14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

30 Mart Salı

13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)

31 Mart Çarşamba

14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

AA