Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın 16.00’da Birevim Elazığ İl Özel İdare ile Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşacak.

Ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta (Elazığ İl Özel İdare)

24 Mart Çarşamba:

14.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Atatürk)

14.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has)

14.00 Samsun Canik Belediye-BOTAŞ (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

AA