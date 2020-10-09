Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 11 Ekim'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Elazığ İl Özel İdare ile Hatay BŞB ve OGM Ormanspor ile Adana Basketbol karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Nesibe Aydın mücadelesi ile sona erecek.
Haftanın programı ise şöyle:
Yarın
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - Hatay BŞB
14.00 OGM Ormanspor - Adana Basketbol
11 Ekim Pazar
14.00 Botaş - Çankaya Üniversitesi
14.00 Samsun Canik Belediye - İzmit Belediyespor
15.00 Bellona Kayseri Basketbol - Galatasaray
15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Beşiktaş
17.30 Fenerbahçe - Nesibe Aydın
İHA