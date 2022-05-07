ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutriton Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 3'üncü maçında OGM Ormanspor'u deplasmanda 80-51 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-22 önde kapatan Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Dejuana Boner 15, Shavonte Zellous 13 sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte Sevgi Uzun kaydettiği 22 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. Bu sonucun ardından seride durumu 3-0'a getiren deplasman ekibi, finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi final serisinde ilk maç, 10 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

İSTANBUL, (DHA)