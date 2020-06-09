Kadınlar Basketbol Süper Ligi Lig Kurulu toplantısı yapıldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Lig Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Serhan Antalyalı ve Aydın Şerbetçioğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Balcı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı ve ligde yer alan takımların temsilcileri katıldı.

Takımların görüşlerinin de alındığı toplantıda geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi yapılırken; gelecek sezonun planlaması üzerine konuşuldu



