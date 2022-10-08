Kadınlar Basketbol Süper Ligi başladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu bugün oynanan maçlarla başladı. 14 takımın yer aldığı ligin ilk maçı Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynandı ve mücadele saat 13:30'da başladı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu bugün oynanan maçlarla başladı. 14 takımın yer aldığı ligin ilk maçı Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynandı ve mücadele saat 13:00'da başladı. Galatasaray maçtan 78-49'luk skorla galip ayrıldı. Sezona moralli başladı.
Sarı-kırmızılılar'ın eski kaptanlarından Işıl Alben'in de maçta süre aldığı mücadelede periyotlar şöyleydi:
1.P: 18-27
2.P: 10-17 (28-44)
3.P: 9-20 (37-64)
4.P: 12-14
Günün ikinci maçı ise Botaş - OGM Ormanspor arasında oynandı. Mücadeleyi Botaş, 89-79'luk skorla kazandı.
Nesibe Aydın-Çankaya Ünivesritesi mücadelesinde ise kazanan Nesibe Aydın tarafı oldu. Mücadeleyi Nesibe Aydın, 83-81'lik skorla kazandı.
Günün son maçı Emlak Konut-Rize Belediyesi arasında oynandı. Mücadeleyi kazanan taraf 87-58'lik skorla Emlak Konut oldu. Böylelikle bugün oynanan müsabakalar tamamlanmış oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Yarınki program ise şöyle:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Yarınki program ise şöyle:
Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (13:00)
Melikgazi Kayseri Basketbol- Beşiktaş (15:00)
Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (16:00)