Kadınlar Basketbol Süper Ligi başladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu bugün oynanan maçlarla başladı. 14 takımın yer aldığı ligin ilk maçı Antalya 07 Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynandı ve mücadele saat 13:00'da başladı. Galatasaray maçtan 78-49'luk skorla galip ayrıldı. Sezona moralli başladı.

Sarı-kırmızılılar'ın eski kaptanlarından Işıl Alben'in de maçta süre aldığı mücadelede periyotlar şöyleydi:

1.P: 18-27

2.P: 10-17 (28-44)

3.P: 9-20 (37-64)

4.P: 12-14

Günün ikinci maçı ise Botaş - OGM Ormanspor arasında oynandı. Mücadeleyi Botaş, 89-79'luk skorla kazandı.

Nesibe Aydın-Çankaya Ünivesritesi mücadelesinde ise kazanan Nesibe Aydın tarafı oldu. Mücadeleyi Nesibe Aydın, 83-81'lik skorla kazandı.

Günün son maçı Emlak Konut-Rize Belediyesi arasında oynandı. Mücadeleyi kazanan taraf 87-58'lik skorla Emlak Konut oldu. Böylelikle bugün oynanan müsabakalar tamamlanmış oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Yarınki program ise şöyle:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Yarınki program ise şöyle:

Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (13:00)

Melikgazi Kayseri Basketbol- Beşiktaş (15:00)

Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (16:00)



















