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Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2022-2023 sezonu 8 Ekim Cumartesi günü başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 8 Ekim 2022’de başlayacak ve normal sezon 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

06 Ekim 2022, Perşembe 11:44 Son Güncelleme:
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2022-2023 sezonu 8 Ekim Cumartesi günü başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 8 Ekim 2022’de başlayacak ve normal sezon 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

14 takımın yer alacağı ligde takımlar şöyle:

Antalya 07 Basketbol,

Beşiktaş ,

Bursa Uludağ Basketbol,

Botaş,

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi,

Çankaya Üniversitesi,

Emlak Konut,

Fenerbahçe Alagöz Holding,

Galatasaray ,

Hatay Büyükşehir Belediyespor,

Melikgazi Kayseri Basketbol,

Nesibe Aydın,

OGM Ormanspor,

Rize Belediyesi.

Geçtiğimiz sezon play-off serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'ydi. 

Fenerbahçe bu sezona 9 Ekim Pazar günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı ile başlayacak. 

Mücadele Metro Enerji Salonu'nda saat 16:00'da başlayacak. 

İzmit Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele edecek.

Emlak Konut ve Rize Belediyesi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iki yeni takımı.


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