Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 8 Ekim 2022’de başlayacak ve normal sezon 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek.
14 takımın yer alacağı ligde takımlar şöyle:
Antalya 07 Basketbol,
Beşiktaş ,
Bursa Uludağ Basketbol,
Botaş,
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi,
Çankaya Üniversitesi,
Emlak Konut,
Fenerbahçe Alagöz Holding,
Hatay Büyükşehir Belediyespor,
Melikgazi Kayseri Basketbol,
Nesibe Aydın,
OGM Ormanspor,
Rize Belediyesi.
Geçtiğimiz sezon play-off serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'ydi.
Fenerbahçe bu sezona 9 Ekim Pazar günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçı ile başlayacak.
Mücadele Metro Enerji Salonu'nda saat 16:00'da başlayacak.
İzmit Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele edecek.
Emlak Konut ve Rize Belediyesi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iki yeni takımı.